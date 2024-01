Botafogo: guia de um desastre histórico que enterrou o sonho do Brasileirão

A seguir, o guia de como o Botafogo deixou escapar o título do Campeonato Brasileiro de 2023.

A forma com que a equipe perdeu a liderança talvez tenha sido algo nunca antes visto no futebol, para a tristeza dos torcedores alvinegros e diversão dos rivais.

Líder por 31 rodadas e dono de uma vantagem que chegou a ser de 13 pontos sobre o perseguidor mais próximo. Mas um final de campanha desastroso impediu o Botafogo de conquistar seu terceiro título do Brasileirão.

O Botafogo não estava entre os favoritos ao título no início da temporada. Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG concentravam as apostas devido ao poderio de seus elencos.

Mas o alvinegro carioca, com um plantel sem jogadores de renome, teve um início arrasador: 13 vitórias nos primeiros 15 jogos, um novo recorde para o formato atual do Brasileirão.

Um desempenho surpreendente para um clube que no ano passado retornou à primeira divisão e estava em um processo de transformação desde que foi comprado, em março de 2022, pelo magnata americano John Textor, proprietário do Lyon (França) e do Crystal Palace (Inglaterra).