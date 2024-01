Palmeiras campeão do Brasileirão 2023; relembre a campanha

Brasileirão 2023 terminou nesta quarta-feira, 6, com o Palmeiras conquistando o bicampeonato, veja como foi a campanha do Verdão

Com o fim do Brasileirão 2023, o Palmeiras se consagra oficialmente campeão desta edição. Com o título, a equipe paulista se torna Dodecacampeã (12x campeã), aumentando sua vantagem como o maior campeão nacional do país.

Com o campeonato de um domínio histórico do Botafogo, que chegou a ficar a 13 pontos de distância do vice-líder e com mais de 90% de chance de conquistar o título, o Palmeiras só alcançou a liderança na 34ª rodada, faltando apenas cinco partidas para o fim do campeonato.

Esta foi a edição do Campeonato Brasileiro que voltou a reunir o "clube dos 12" - com as 12 maiores equipes do país - algo que não acontecia desde 2019, quando se tornou rotineiro grandes equipes caírem de divisão.