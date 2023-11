Ceará tem histórico negativo contra times paulistas na atual edição da Série B

O primeiro confronto do Alvinegro contra um time paulista na atual edição da segunda divisão ocorreu contra o Ituano, fora de casa. No embate, o Ceará foi derrotado por 2 a 0, com gol contra do atacante Hygor e outro de Bruno Xavier. No segundo duelo, os cearenses foram superados pelo Guarani por 3 a 0, desta vez atuando como mandante.

Os empates diante da Ponte Preta aconteceram em duas ocasiões: 0 a 0 no primeiro turno e 1 a 1 no segundo. As demais igualdades do Alvinegro ocorreram contra Ituano e Mirassol, ambos pelo placar de 1 a 1. Recentemente, o Ceará também empatou com o Botafogo-SP por 2 a 2.

A única vitória do escrete preto-e-branco contra um time de São Paulo ocorreu na 16ª rodada do primeiro turno contra o Botafogo-SP, na Arena Castelão. O Vovô venceu por 3 a 0 com gols de Nicolas, Léo Santos e David Ricardo.

No próximo domingo, 12, o Ceará volta a enfrentar uma equipe paulista e terá a oportunidade de melhorar o retrospecto. O jogo será contra o Mirassol às 15h45min no Estádio Presidente Vargas, pela 36ª rodada da Série B.

Por Lara Santos/Especial para O POVO