Brasileirão seguirá com paralisações na Data Fifa em 2024; veja calendário da CBF

"A grande novidade de 2024 é que, pela primeira vez na história, teremos um jogo inaugural do Campeonato Brasileiro Série A. Será uma grande festa para celebrar o início do campeonato, que é o mais disputado do mundo. A CBF seguirá trabalhando na nossa gestão para tornar cada vez mais as competições rentáveis para os clubes e empolgantes para os torcedores brasileiros", exaltou.

Ainda sem um local e times definidos, a partida será a única em disputa no dia que marcará o início da competição. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, explicou que o objetivo é abrir a temporada com uma grande festa.

Com a temporada de 2023 próxima do fim, a CBF divulgou nesta terça-feira, 31, o calendário do futebol brasileiro para o ano que vem. A entidade máxima do futebol anunciou que, em 2024, o Brasileirão terá pela primeira vez um jogo de abertura, que será realizado no dia 13 de abril. Além disso, informou que a competição seguirá sendo paralisada durante as Datas Fifa.

Outro destaque é a permanência das paralisações durante as Datas Fifa, em que as seleções nacionais disputam jogos oficiais, como as Eliminatórias da Copa do Mundo, no caso da América do Sul. Esta medida, que foi aplicada na temporada atual, permite que os clubes que tenham desfalques por conta das convocações internacionais sejam menos prejudicados.

Com as paradas, o Brasileirão se encerrará no dia 8 de dezembro, mais tarde do que a temporada de 2023. Por fim, a CBF informou que as finais da Copa do Brasil seguirão sendo disputadas aos domingos, assim como aconteceu há pouco mais de um mês, na decisão em que o São Paulo superou o Flamengo.

"Fiz questão de manter uma das maiores conquistas da nossa gestão, que é a paralisação do Campeonato Brasileiro Série A nas Datas Fifa. Dado o grande sucesso, vamos continuar com as finais da Copa do Brasil em dois domingos, valorizando ainda mais a competição", disse Ednaldo Rodrigues.

A Supercopa do Brasil, em que o campeão brasileiro enfrenta o vencedor da Copa do Brasil, será no dia 3 de fevereiro. Logo depois, os campeonatos estaduais serão disputados, de 21 de janeiro a 7 de abril. A Série B do Brasileirão começará dia 20 de abril, um dia antes da terceira e quarta divisão.

Confira as datas das competições nacionais de 2024:

Supercopa do Brasil: 03/02

03/02 Copa do Brasil: 21/02 a 10/11

21/02 a 10/11 Série A: 14/04 a 08/12

14/04 a 08/12 Série B: 20/04 a 26/11

20/04 a 26/11 Série C: 21/04 a 20/10

21/04 a 20/10 Série D: 21/04 a 29/9

*Atualizada às 21h28min