'Dinizismo' com problemas na Seleção após derrota para o Uruguai

A derrota da seleção Brasileira para o Uruguai por 2 a 0 na terça-feira (17), somada ao recente empate em casa contra a Venezuela (1-1), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, pressiona o novo técnico Fernando Diniz e coloca em dúvida o 'Dinizismo'. O resultado encerrou uma campanha de invencibilidade de 37 jogos do Brasil nas eliminatórias para o Mundial e a má impressão deixada em campo nas duas últimas partidas gerou preocupação, embora Diniz, que comandou apenas quatro confrontos, tenha bastante crédito por seu trabalho com o Fluminense. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Parece ser um consenso que implementar um estilo de jogo como o de Diniz, com uma característica ofensiva e alta posse de bola, requer tempo. Algo que a Seleção não tem. Atualmente, o Brasil está em terceiro lugar nas eliminatórias com sete pontos, atrás da líder Argentina (12) e do Uruguai (7). Com apenas duas convocações e poucos treinos, o técnico ainda não conseguiu deixar sua marca no jogo da equipe. Mas ele não se exime da responsabilidade. "Não foi um bom jogo e o responsável maior sou eu mesmo", disse após a derrota em Montevidéu. Contra o Uruguai, o Brasil tentou controlar a posse de bola na própria defesa para atrair os adversários, abrir espaços e surpreender no contra-ataque, mas o time uruguaio, treinado pelo argentino Marcelo Bielsa, conseguiu anular a estratégia brasileira e deixar Diniz sem reação. Com quatro atacantes no time titular (Gabriel Jesus, Vinicius Junior, Rodrygo e Neymar), a Seleção perdeu o controle no meio de campo, deixando Casemiro e Bruno Guimarães sobrecarregados e demonstrando a falta de um homem de criação para dar apoio ao quarteto ofensivo.

Se Diniz exibe no Fluminense um estilo de jogo ofensivo baseado na participação dos dois laterais no ataque, o treinador não pôde contar com seus quatro convocados para a posição nos últimos dois jogos da Seleção: Danilo e Vanderson, pela lateral direita, e Caio Henrique e Renan Lodi, no lado esquerdo. Entre eles, apenas Danilo chegou a jogar nesta última convocação, embora tenha se machucado contra a Venezuela e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

As opções contra o Uruguai foram os novatos Yan Couto e Carlos Augusto, que fez sua estreia pela seleção principal. Embora não tenham sido culpados pela derrota, mostraram evidente falta de entrosamento com os companheiros.