Vasco x Coritiba ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Vasco e Coritiba se enfrentam hoje, quinta, 21 de setembro (21/09), pela 24ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

No Vasco, o treinador Ramón Díaz deve promover o retorno do zagueiro e volante Medel após ausência por suspensão. No mais, a equipe que bateu o Fluminense deve ser repetida. Já no Coxa, Kosloski não contará com o goleiro Luan Polli e o volante Bruno Gomes, ambos fora por lesão.