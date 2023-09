Athletico-PR x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Em busca de manter o embalo da vitória contra o Flamengo, o Furacão quer voltar à zona de classificação para a próxima Libertadores. Para cumprir esse objetivo, o técnico interino Wesley Carvalho terá o retorno do volante Fernandinho, Canobbio e do atacante Vitor Roque.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada TNT, no canal do Youtube CazéTV, no canal da Twitch Casimito e no serviço de pay-per-view Rede Furacão. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Por outro lado, o comandante não poderá contar com Hugo Moura. Titular da posição, o goleiro Bento segue de fora para o embate. Com 37 pontos, o Athletico-PR está na sétima posição, com um ponto a menos do Fluminense, primeiro clube no G6.

O Internacional, por sua vez, busca subir na tabela enquanto se planeja para a semifinal da Libertadores. Por conta do foco na competição continental, o Colorado está na 12ª colocação, com 29 pontos.

No momento, o técnico Eduardo Coudet tem quase todo o elenco à disposição, com apenas Pedro Henrique entregue ao Departamento Médico. Ainda assim, alguns jogadores podem ser preservados para a partida contra o Fluminense. (Com Gazeta Esportiva)



Athletico-PR x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

TNT: canal de TV fechada

canal de TV fechada CazéTV : canal do Youtube

: canal do Youtube Casimito : canal da Twitch

: canal da Twitch Rede Furacão: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Athletico-PR x Internacional

Athletico-PR

L.Linck; Esquivel, Thiago Heleno, Cacá e Madson; Erick, Fernandinho, Cuello, Vito Bueno e Zapelli; Vitor Roque.

Internacional