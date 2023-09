Grêmio x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Pelo lado do Tricolor gaúcho, o técnico Renato Portaluppi não poderá contar com o zagueiro Kannemann, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Geromel, recuperado de lesão na coxa, pode pintar entre os titulares da equipe gremista.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Grêmio e Palmeiras se enfrentam hoje, quinta, 21 de setembro (21/09), pela 24ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21h30min (horário de Brasília).

Com Luis Guilherme recuperado de estiramento na coxa, Abel Ferreira só deve contar com os desfalques de Dudu (ruptura do ligamento cruzado anterior) e Atuesta (transição física, já treinando em campo). (Com Gazeta Esportiva)



Grêmio x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV fechada

canal de TV fechada Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Grêmio x Palmeiras

Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Nathan (Everton Galdino), Cristaldo e JP Galvão; Luis Suárez.

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke (Endrick), Artur e Rony.

Quando será Grêmio x Palmeiras

Hoje, quinta, 21 de setembro (21/09), às 21h30min (horário de Brasília)