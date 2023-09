Ferroviário arrecada alimentos em semifinal no PV para ajudar vítimas no RS

O Ferroviário vai destinar toda a arrecadação de alimentos do confronto contra o Caxias-RS para as vítimas das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul (RS). Time cearense recebe o clube gaúcho às 17h30min deste domingo, 10, no Estádio Presidente Vargas, pelo segundo jogo da semifinal da Série D.

"Vá ao jogo e faça o bem! Além de apoiar o Ferroviário rumo a mais uma final de Campeonato Brasileiro, você poderá ser peça fundamental na ajuda às vítimas atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Toda a arrecadação de alimentos obtida das vendas de ingressos de MEIA SOLIDÁRIA será destinada para este fim", anunciou o Tubarão da Barra em suas redes sociais.