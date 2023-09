Ferroviário encara Caxias no PV por vaga na final da Série D

Jogo de ida, em Caxias do Sul, terminou empatado em 1 a 1. Partida decisiva será neste domingo, 10, às 17h30min, no Estádio Presidente Vargas

No primeiro confronto, o Caxias abriu o marcador com gol de Vitor Feijão, ex-Ceará, durante a etapa inicial. A resposta coral veio com o lateral Wesley, que balançou as redes e igualou o placar no segundo tempo. Apesar das chances criadas pelas equipes, o empate permaneceu.

O Ferroviário recebe o Caxias-RS neste domingo, 10, às 17h30min, no Estádio Presidente Vargas, pelo segundo jogo da semifinal da Série D. Na ida, realizada em Caxias do Sul, os clubes empataram em 1 a 1 . Com acesso garantido para a Série C de 2024, o Tubarão busca vaga na final para chegar ao bicampeonato na Quarta Divisão.

Para a volta, o técnico Paulinho Kobayashi deve contar com o retorno do atacante Deysinho, poupado do duelo de ida devido a um quadro inflamatório no púbis. O volante Felipe Guedes é desfalque certo pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o meio-campista Maycon Lucas é dúvida após sair da partida passada sentindo dores no ombro.

Leia mais Ferroviário mantém invencibilidade de quase oito meses como mandante; veja números

Ferroviário tentará renovação com Kobayashi para 2024 ao final da Série D, diz presidente

Com acesso do Ferroviário, Atlético-CE ganha vaga na Série D 2024 Sobre o assunto Ferroviário mantém invencibilidade de quase oito meses como mandante; veja números

Ferroviário tentará renovação com Kobayashi para 2024 ao final da Série D, diz presidente

Com acesso do Ferroviário, Atlético-CE ganha vaga na Série D 2024

Inicialmente, estava previsto que a delegação coral chegasse a Fortaleza na manhã de sexta, 8. No entanto, a aeronave que traria o Ferroviário do Sul do país precisou passar por manutenção pouco antes da decolagem. Assim, a conexão que seria realizada em Brasília foi perdida.

A delegação embarcou em voo na manhã de sexta para Minas Gerais. Com conexão final em Recife, o Tubarão chegou a Fortaleza no fim do dia. A equipe coral fez o treino de apronto na tarde deste sábado, no CT do clube, na Barra do Ceará.

Atuando como mandante nesta Quarta Divisão, o escrete da Barra registra nove vitórias e um empate, que ocorreu contra o Maranhão-MA, pelas quartas de final. Analisando tentos, são 28 anotados e cinco cedidos.

Qualquer triunfo no PV é suficiente para que o time cearense avance à decisão. Novo empate levará a partida para os pênaltis.