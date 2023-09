Diniz esboça escalação do Brasil para estreia nas Eliminatórias; veja provável time

Formação do treinador tem novidades em todos os setores, e Neymar será utilizado como meia de criação. Ederson ganha vaga de titular no gol da equipe

A escalação do Brasil deve contar com Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Raphinha e Richarlison.

O técnico Fernando Diniz esboçou o time que deverá começar o duelo com os bolivianos durante o treino. A tendência é que o Brasil entre em campo com Neymar, embora o camisa 10 ainda não tenha estreado oficialmente nesta temporada.

A seleção brasileira encerrou nesta quinta-feira, 7, sua preparação para encarar a Bolívia, nesta sexta, 8, às 21h45min (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, no Pará, pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Para esse confronto, a escalação do Brasil tende a contar com novidades.

Gabriel Jesus chegou a ser testado na vaga de Raphinha, mas não deve ser titular contra a Bolívia, já que foi convocado de última hora após o corte de Antony, acusado de violência doméstica por sua ex-namorada, Gabriela Cavallin.

As novidades em relação à seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo do Catar são as presenças de Ederson, Gabriel Magalhães, Renan Lodi, Bruno Guimarães e Rodrygo.

Ederson sai na frente de Alisson, titular durante toda a “Era Tite”. Já Gabriel Magalhães foi o escolhido para formar dupla com Marquinhos. Na Copa, Thiago Silva foi o titular. Renan Lodi assume a lateral esquerda, preenchida inicialmente no Catar por Alex Telles e, posteriormente, por Danilo, improvisado. Bruno Guimarães herdou a vaga de Paquetá, e Rodrygo a de Vinícius Júnior.

A seleção brasileira jamais perdeu atuando no Mangueirão. Em quatro jogos, são três vitórias e um empate. O time canarinho, inclusive, sequer sofreu gols jogando em Belém. Por isso, a expectativa é de que nesta sexta-feira, contra a Bolívia, Fernando Diniz, Neymar e companhia estreiem nas Eliminatórias para a Copa do Mundo com o pé direito.