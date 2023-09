A um gol de superar Pelé, Neymar mira posto de artilheiro da seleção: "Marca única"

Atacante do Al-Hilal tem os mesmos 77 tentos que o Rei do Futebol e pode se isolar na liderança da lista diante da Bolívia, na estreia das Eliminatórias

A noite desta sexta-feira, 8, pode entrar para a história do futebol brasileiro. Isso porque Neymar está a apenas um gol de superar Pelé e se isolar como o maior artilheiro da história da seleção, o que acontecerá caso ele balance as redes contra a Bolívia, às 21h45min (de Brasília), no Mangueirão, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Neymar e Pelé estão empatados na artilharia da seleção brasileira com 77 gols. A diferença é que o Rei do Futebol conseguiu chegar a essa marca em 91 jogos. Já o atual camisa 10 do time canarinho precisou de 124 partidas.

“Eu acho que essa marca significa muita coisa. O Pelé, para todos nós aqui, é unanimidade que ele é o Rei do Futebol. Imagina você superar alguém com ele. É algo que você nunca vai imaginar na sua vida. Eu posso responder que eu vou superar. Vou te responder depois. Como estou empatado, por enquanto vou ficar quieto”, brincou Neymar.