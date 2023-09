Jogadores que atuam no Brasil fazem treino regenerativo na seleção; veja vídeo

Os jogadores que atuam no futebol brasileiro se apresentaram à seleção brasileira nesta segunda-feira, 4, e realizaram um treino regenerativo, no Estádio do Mangueirão, em Belém (PA), palco do jogo com a Bolívia.

Apenas quatro jogadores já iniciaram as atividades pela seleção: o goleiro Lucas Perri, do Botafogo, o zagueiro Nino e o volante André, ambos do Fluminense e o meia Raphael Veiga, do Palmeiras. Os jogadores se apresentaram junto com o técnico Fernando Diniz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

À exceção de Nino, os outros três jogadores estiveram em campo neste fim de semana nos duelos das respectivas equipes pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.