Em Belém, seleção brasileira inicia concentração para estreia nas Eliminatórias

A seleção brasileira iniciou nesta segunda-feira, 4, a concentração visando a estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Até o momento, quatro jogadores se apresentaram em Belém (PA): o goleiro Lucas Perri, do Botafogo; o zagueiro Nino e o volante André, ambos do Fluminense; além do meia Raphael Veiga, do Palmeiras.

Apesar de somente jogadores que atuam no futebol brasileiro estarem concentrados, o restante dos atletas que servirão à equipe nacional chegarão ainda nesta segunda, no período da noite. O quarteto que já se apresentou fará um trabalho regenerativo de tarde e, na terça, 5, o elenco completo fará um treino no estádio Mangueirão, às 17h30min.