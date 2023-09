Após denúncia, Antony nega agressão física contra ex-namorada

O atacante Antony, do Manchester United, pronunciou-se nas redes sociais a respeito da acusação de violência doméstica feita por sua ex-namorada. O jogador nega qualquer tipo de agressão física contra a influenciadora digital e DJ, Gabriela Cavallin.

Nesta segunda-feira, 4, o UOL revelou conversas inéditas e provas de ameaça do jogador contra Gabriela. O surgimento destes novos fatos fez com que a CBF desconvocasse Antony dos dois primeiros confrontos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa, contra Bolívia e Peru.

"Em respeito aos meus fãs, amigos e familiares me sinto na obrigação de me manifestar publicamente sobre as falsas acusações que tenho sido vítima. Desde o início tenho tratado esse assunto com seriedade e respeito, prestando os devidos esclarecimentos perante a autoridade policial. O inquérito policial está sob segredo de justiça, e, por isso, não posso tornar público o seu conteúdo. Contudo, posso afirmar com tranquilidade que as acusações são falsas, e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demonstram que sou inocente das acusações feitas", publicou o atleta em seu Instagram.