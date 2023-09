Bahia x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Tanto Vasco quanto Bahia entram em campo de olho no Z-4. O Bahia quer se distanciar da zona da degola, enquanto o Vasco quer somar pontos para se fortalecer e sair. Ainda que some um triunfo, no entanto, o time cruzmaltino não poderá ultrapassar o adversário, que é o primeiro time fora da zona. (Com Iara Costa)



Bahia x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Bahia x Vasco

Bahia

Marcos Felipe; Gilbeiro, Kanu, VH, Camilo Cándido; Rezende, Thaciano; Ademir, Léo Cittadini, Rafael Ratão; Everaldo

Vasco

Léo Jardim, Robson, Medel, Léo, Lucas Piton; Jair (Barros ou Maicon), Praxedes, Paulinho, Serginho (Payet), Gabriel Pec e Vegetti.

Quando será Bahia x Vasco

Hoje, domingo, 03 de setembro (03/09), às 18h30min (horário de Brasília)