América-MG x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

América-MG e Santos se enfrentam hoje, domingo, 03 de setembro (03/09), pela 22ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 18h30min (horário de Brasília).

Na tabela, Peixe e Coelho possuem metas iguais: sair da zona de rebaixamento. O time do Rei Pelé inicia a rodada na 17ª colocação com 21 pontos, enquanto a equipe mineira é o lanterna com 13 pontos. (Com Iara Costa)



América-MG x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - América-MG x Santos

América-MG

Matheus Cavichioli; Marcinho, Maidana, Ricardo Silva, Danilo Avelar, Marlon; Lucas Kal, Juninho e Martínez; Felipe Azevedo e Mastriani.

Santos

João Paulo; Joaquim, João Basso, Alex e Dodô; Tomás Rincón e Lucas Limas; Mendoza, Jean Lucas e Marcos Leonardo.

Quando será América-MG x Santos

Hoje, domingo, 03 de setembro (03/09), às 18h30min (horário de Brasília)