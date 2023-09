Grêmio x Cuiabá ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Grêmio e Cuiabá será disputado hoje, 03, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Grêmio e Cuiabá se enfrentam hoje, domingo, 03 de setembro (03/09), pela 22ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 11 horas (horário de Brasília).

Iniciando a rodada na 3ª colocação, o Grêmio quer a vitória para se aproximar do Palmeiras, o segundo colocado, e diminuir a distância contra o Botafogo. Hoje o clube gaúcho soma 36 pontos. O Cuiabá também ocupa a primeira parte da tabela, mas começou a rodada na 10ª colocação e quer o triunfo para se aproximar do G-6. (Com Iara Costa)



Grêmio x Cuiabá ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Grêmio x Cuiabá

Grêmio

Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Pepê e Cristaldo; João Pedro Galvão e Luis Suárez.

Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Filipe Augusto, Fernando Sobral e Ceppelini; Jonathan Cafú, Wellington Silva e Deyverson.

Quando será Grêmio x Cuiabá

Hoje, domingo, 03 de setembro (03/09), às 11 horas (horário de Brasília)