Olimpia x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Olimpia e Fluminense se enfrentam hoje, quinta, 31 de agosto (31/08), pelo jogo de volta das quartas da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Dúvida para esta partida por conta de dores no joelho direito, o meia Richard Ortiz deve aparecer na partida.O jogador está em tratamento intensivo e deve atuar mesmo na base do sacrifício por conta da importância do jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelo lado do Olimpia, Francisco Arce lembra que eliminou outro brasileiro, o Flamengo. Nas oitavas de final, o time paraguaio venceu em casa por 3 a 1 após perder na ida por 1 a 0. (Com Gazeta Esportiva)