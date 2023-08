Fortaleza x América-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e América-MG se enfrentam hoje, quinta, 31 de agosto (31/08), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Na partida de ida, o Tricolor do Pici foi superior ao Coelho e venceu por 3 a 1. Por isso, os comandados de Juan Pablo Vojvoda podem perder por até um gol de diferença que ainda assim estarão classificados para a próxima fase. Um empate também é favorável ao Leão. Uma derrota por dois gols leva a decisão para os pênaltis.



Vojvoda terá um desfalque de peso. O volante Caio Alexandre, no momento em que foi substituído no jogo da ida, foi advertido com um amarelo e completou a sequência de cartões. Por isso, ele cumprirá suspensão e não entra em campo nesta quinta-feira. Além dele, três jogadores também são ausência, mas por lesões: o atacante Pedro Rocha, o volante Hércules e o meia Calebe. (Com Guilherme de Andrade)