São Paulo x San Lorenzo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e LDU Quito se enfrentam hoje, quinta, 31 de agosto (31/08), pelo jogo de volta das quartas da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

No primeiro embate entre os times, os equatorianos fizeram valer a altitude de mais de 2.850 metros e tiveram domínio do jogo, principalmente nos 45 minutos iniciais. Assim, chegaram a abrir 2 a 0 no placar, mas o gol de Lucas Moura, no segundo tempo, manteve o Tricolor com boas chances de avanço.