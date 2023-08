Corinthians x Goiás ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Para o confronto, o Timão deve seguir sem poder contar com o lateral direito Fagner, por conta de uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Para o seu lugar, Bruno Méndez continua como titular. A tendência é que o Alvinegro vá a campo com um time alternativo.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A equipe do técnico Armando Evangelista conta com os retornos do zagueiro Lucas Halter, titular absoluto e convocado por Ramon Menezes para a Seleção Brasileira sub-23, e do atacante Matheus Babi. Ambos estiveram fora do jogo contra o Furacão por estarem justamente emprestados pelo time paranaense. (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x Goiás ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV fechada

canal de TV fechada Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Corinthians x Goiás

Corinthians

Cássio; Léo Maná, Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu; Fausto Vera, Ruan Oliveira e Giuliano; Wesley, Gustavo Mosquito e Felipe Augusto.

Goiás

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Allano, João Magno (Matheus Babi) e Anderson Oliveira.

Quando será Corinthians x Goiás

Hoje, sábado, 26 de agosto (26/08), às 21 horas (horário de Brasília)