Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo, escalação provável e horário

Após uma semana livre de compromissos, Sampaoli fez experiências e deve escalar um Flamengo diferente daquele que venceu o Coritiba no último domingo. A entrada de Luiz Araújo na vaga de Victor Hugo deve ser a principal mudança por opção do treinador. Já Gerson, suspenso pelo terceiro amarelo, e Varela, lesionado, serão ausências forçadas.

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Flamengo e Internacional se enfrentam hoje, sábado, 26 de agosto (26/08), pela 21ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min (horário de Brasília).

Do outro lado, Coudet, ao que tudo indica, escalará uma equipe alternativa no Maracanã, de olho no duelo decisivo da terça-feira. O próprio treinador será desfalque no banco de reservas por ter recebido o terceiro amarelo na derrota para o Fortaleza, na rodada passada. O goleiro Rochet, pelo mesmo motivo, dará lugar a Keiller. (Com Gazeta Esportiva)



Flamengo x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Flamengo x Internacional

Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno e Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia (Allan) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique.

Internacional

Keiller, Igor Gomes, Vitão, Nicolás Hernández e Carlos Pena; Gabriel, Matheus Dias, Bruno Henrique e Maurício; Pedro Henrique e Luiz Adriano.

Quando será Flamengo x Internacional

Hoje, sábado, 26 de agosto (26/08), às 18h30min (horário de Brasília)