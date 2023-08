Tombense x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Tombense e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 26 de agosto (26/08), pela 25ª rodada do Brasileirão Série B 2023. A partida será disputada no Estádio Soares de Azevedo, em Muriae (MG), às 17 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Diante do Tombense, o Ceará terá quatro desfalques: os laterais-esquerdos Willian Formiga e Paulo Victor, o meio-campista Chay e o atacante Nicolas. A principal carência é na lateral-esquerda, com ausência do titular e do reserva. Guto Ferreira relacionou Danilo Barcelos, mas a tendência é de que o treinador utilize o zagueiro David Ricardo na posição, colocando Léo Santos como parceiro de defesa ao lado de Luiz Otávio.