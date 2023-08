Cuiabá x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Para este confronto, Abel Ferreira tem algumas dúvidas na escalação. Gabriel Menino foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro após sentir dores e não foi a campo no treino desta sexta-feira, assim como Luís Guilherme. Dudu fez um trabalho separado de preparação física, mas também deve ser desfalque.

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Vanderlan e Gustavo Gómez estão suspensos para o confronto e também vão ficar de fora. Piquerez deve voltar ao time titular e Luan tende a iniciar na zaga ao lado de Murilo.

Já o Cuiabá deve ir com força máxima e repetir a base da escalação que foi a campo contra o Athletico-PR na 19ª rodada e que conseguiu uma ótima arrancada no final do primeiro turno. Na lateral direita, Matheus Alexandre deve voltar à titularidade no lugar de Allyson, que iniciou o último jogo. (Com Gazeta Esportiva)



Cuiabá x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Cuiabá x Palmeiras

Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Ceppelini; Jonathan Cafu, Clayson e Deyverson.

Palmeiras

Weverton; Mayke, Luan, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Artur, Jhon Jhon e Rony.