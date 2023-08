São Paulo x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Botafogo se enfrentam hoje, sábado, 19 de agosto (19/08), pela 20ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida, o técnico Dorival Jr. não poderá contar com os suspensos Wellington Rato e Alan Franco. Caio Paulista (estiramento na coxa), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Patryck (lesão no tornozelo) e Erison (estiramento na coxa esquerda) completam a lista de desfalques.