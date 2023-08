Internacional x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Para a partida, os compatriotas Eduardo Coudet e Vojvoda devem escalar times mistos, devido ao foco na Libertadores e na Sul-Americana, respectivamente. O Fortaleza terá o desfalque do zagueiro Titi, por suspensão, e o retorno do atacante Lucero, liberado pela Fifa após acatar o efeito suspensivo. Pelo lado gaúcho, existe a possibilidade de Renê, Charles Aránguiz, Alan Patrick e Enner Valencia serem poupados.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Internacional e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 19 de agosto (19/08), pela 20ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 16 horas (horário de Brasília).

A comissão técnica do Fortaleza também deve promover mudanças na equipe titular, com Pedro Augusto compondo o meio-campo com Zé Welison e Lucas Sasha e Guilherme podendo ser acionado na ponta-esquerda na vaga de Imanol Machuca. Na defesa, Gonzalo Escobar pode assumir a lateral-esquerda. (Com Lucas Silva)

Internacional x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV fechada

canal de TV fechada Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Internacional x Fortaleza

Internacional

4-4-2: Rochet; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Nico Hernández e De Pena (Thauan Lara); Johnny, Matheus Dias, Bruno Henrique e Maurício (De Pena); Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.



Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Benevenuto e Gonzalo Escobar; Zé Welison, Lucas Sasha e Pedro Augusto; Guilherme, Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Quando será Internacional x Fortaleza

Hoje, sábado, 19 de agosto (19/08), às 16 horas (horário de Brasília)