Neymar fecha acordo com time de Jorge Jesus na Arábia Saudita, diz jornal francês

O atacante Neymar está cada vez mais próximo de definir seu futuro. De acordo com o jornal francês L'Équipe, o astro brasileiro de 31 anos estaria acertado com o Al-Hilal, time de Jorge Jesus na Arábia Saudita, e poderia deixar o Paris Saint-Germain em breve.

O contrato apresentado ao jogador teria um salário de 160 milhões de euros (cerca de R$ 860 milhões) divididos em dois anos de contrato. Assim, Neymar receberia aproximadamente R$ 36 milhões por mês na equipe saudita, representando o dobro dos vencimentos mensais no clube parisiense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Agora, para que a negociação seja concluída, o Al-Hilal conversará com o PSG para chegar a um acordo pela liberação do atacante. O clube francês não pretende dificultar a saída de seu atleta, mas entende que precisa de uma alta compensação financeira pelo valor investido ao longo da passagem do jogador.

Neymar não foi relacionado para a estreia do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês diante do Lorient, que aconteceu no sábado, e terminou em 0 a 0. O craque brasileiro também ficou de fora de grande parte dos amistosos de pré-temporada dos parisienses, disputando apenas uma partida.

Então transferência mais cara da história, Neymar chegou ao PSG em agosto de 2017 vindo do Barcelona em negociação que girou em torno de 222 milhões de euros (R$ 800 milhões na cotação da época). Mesmo sem conquistar o tão sonhado título dos franceses - a Champions League - o astro faturou 14 taças: cinco Campeonatos Franceses, três Taças da França, quatro Supercopas da França e duas Taças da Liga.

A Arábia Saudita deve, portanto, contar com mais uma estrela do futebol mundial em seu futebol local. Atualmente, a liga conta com nomes de peso como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, Roberto Firmino, entre outros. O Al-Hilal, inclusive, foi vice-campeão da Copa dos Campeões Árabes no sábado, perdendo para o Al-Nassr, time de CR7, que marcou dois gols na decisão.