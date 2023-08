Palmeiras x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam hoje, quarta, 9 de agosto (09/08), pelo jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Diferentemente do Atlético-MG, que terá que lidar com a ausência do meia Zaracho (lesão na posterior da coxa direita). Por outro lado, em comparação ao time que venceu o São Paulo, Felipão terá o retorno do goleiro Everson, suspenso na ocasião por acúmulo de cartões amarelos.

Essa é a terceira eliminatória seguida da Libertadores entre as equipes. Nas duas anteriores, o Palmeiras avançou, em ambas, após dois empates. Na primeira, o Verdão avançou devido ao critério de gols fora, enquanto na segunda, a vaga foi decidida nos pênaltis. (Com Gazeta Esportiva)



Palmeiras x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : Canal de TV aberta

: Canal de TV aberta Paramount+: Serviço de Streaming

Copa Libertadores 2023 - Palmeiras x Atlético-MG

Escalação provável

Palmeiras

Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Atlético-MG