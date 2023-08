Guaraní x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Guaraní e Botafogo se enfrentam hoje, quarta, 9 de agosto (09/08), pelo jogo de volta das oitavas da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Defensores del Chaco, na cidade de Assunção, no Paraguai, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Pelo caráter decisivo do jogo, existe a expectativa pela escalação do Botafogo. No jogo de ida, no Nilton Santos, o técnico Bruno Lage optou por preservar alguns titulares, como Lucas Perri, Marçal e Tiquinho Soares. O artilheiro, por sinal, entrou na partida e fez o gol da vitória. Agora, contudo, Tiquinho é desfalque de fato.

O centroavante se lesionou no jogo contra o Cruzeiro e vai ficar fora de combate por cerca de cinco semanas. Lage precisa encontrar um substituto para Tiquinho. O comandante do Fogão pode recorrer a Eduardo como falso 9 ou então apostar em Janderson, centroavante de ofício.

O Guaraní vai enfrentar o Botafogo com a confiança abalada não apenas pela derrota no jogo de ida. No domingo, o time perdeu para o Olimpia por 5 a 3 pelo Clausura do Campeonato Paraguaio. (Com Gazeta Esportiva)



