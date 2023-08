Goiás x Estudiantes ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Goiás e Estudiantes se enfrentam hoje, quarta, 9 de agosto (09/08), pelo jogo de volta das oitavas da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, Goiás, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o confronto decisivo com o Estuadiantes, o técnico Armando Evangelista contará com um reforço: o lateral Maguinho está recuperado de lesão e reforça a equipe na decisão contra os argentinos. Bruno Santos, expulso na ida, cumpre suspensão automática e fica de fora.

Os argentinos colocam em campo também a ótima sequência que vivem: o time do técnico Eduardo Domínguez vem de cinco vitórias seguidas, incluindo o triunfo diante do Esmeraldino. Porém, o treinador enfrenta dois desfalques: o zagueiro Emmanuel Mas e o atacante Matías Godoy, ambos lesionados, não viajaram com a delegação, que chegou ao Brasil na noite de segunda-feira. (Com Gazeta Esportiva)



Goiás x Estudiantes ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo STAR+: serviço de streaming.



Copa Sul-Americana 2023 - Goiás x Estudiantes

Goiás

Tadeu; Apodi, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Anderson Oliveira, João Magno e Vinícius. Técnico: Armando Evangelista.