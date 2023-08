River Plate x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

River Plate e Internacional se enfrentam hoje, terça, 1º de agosto (01/08), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada ESPN 4 e no serviço de streaming Star+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para o embate, o técnico Eduardo Coudet relacionou 24 jogadores. O comandante argentino não terá à disposição apenas o zagueiro Rodrigo Moledo, suspenso por doping, e o meio-campista Lucas Ramos, que sofreu lesão no joelho direito.

Já o River acabou de se consagrar campeão do Apertura do Campeonato Argentino com 11 pontos de vantagem em relação ao Talleres, que foi segundo colocado. O time bateu o Racing, por 2 a 1, em casa, no "jogo da taça". (Com Gazeta Esportiva)



River Plate x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN 4 : canal de TV fechada



: canal de TV fechada Star+: serviço de streaming

Copa Libertadores 2023 - River Plate x Internacional

Escalação provável

River Plate

Armani; Casco, González, Paulo Díaz e Enzo Díaz; Enzo Pérez, Aliendro e Nacho Fernández; De La Cruz, Esequiel Barco e Beltrán.

Internacional

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Carlos De Pena, Aránguiz (Bruno Henrique) e Alan Patrick; Wanderson (Pedro Henrique) e Enner Valencia.

Quando será River Plate x Internacional

Hoje, terça, 1º de agosto (01/08), às 21 horas

Onde será River Plate x Internacional

Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG)