Argentinos Juniors x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Argentinos Juniors e Fluminense se enfrentam hoje, terça, 1º de agosto (01/08), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires (ARG), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para este jogo, o Argentinos Juniors perdeu o meia Santiago Montiel, suspenso. Francisco González assume o posto. Na partida do final de semana, em que saiu derrotado, o time poupou seus titulares e deve chegar com elenco descansado.

Poupados no Brasileirão, o zagueiro Felipe Melo e o lateral-esquerdo Marcelo voltam ao time. A única dúvida, de ordem tática, está no meio, onde Martinelli e Lima disputam um lugar no setor. (Com Gazeta Esportiva)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Argentinos Juniors x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: serviço de streaming

Copa Libertadores 2023 - Argentinos Juniors x Fluminense

Escalação provável

Argentinos Juniors

Alexis Arias, Mac Allister, Miguel Torren e Lucas Villalba; Javier Cabrera, Federico Redondo, Franco Moyano e Francisco González; González Metilli, Alan Rodríguez e Gabriel Avalos.

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli (Lima), Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Keno e Germán Cano.

Quando será Argentinos Juniors x Fluminense

Hoje, terça, 1º de agosto (01/08), às 19 horas

Onde será Argentinos Juniors x Fluminense

Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires (ARG)