Corinthians x Newells ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Corinthians e Newells se enfrentam hoje, terça, 1º de agosto (01/08), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta SBT, no canal de TV fechada ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Corinthians terá à disposição o meia Matheus Araújo, que teve seu cartão vermelho contra o Universitario anulado pela Conmebol, a pedido do clube. O goleiro Matheus Donelli, por sua vez, acabou recebendo o vermelho por ter se envolvido na confusão com os atletas da equipe peruana, após o gol de Ryan. No campo, Matheus Araújo havia sido punido pelo árbitro Wilmar Roldan sem ter qualquer envolvimento na briga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de Donelli, Luxa não contará com Gabriel Moscardo (cirurgia de apendicite), Rafael Ramos (estiramento leve no ligamento colateral medial do joelho direito), Gustavo Mosquito (reta final de recuperação após cirurgia no joelho) e Paulinho (retorna apenas na próxima temporada). Matías Rojas, com trauma no pé esquerdo, é dúvida. (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x Newells ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: canal de TV aberta

canal de TV aberta ESPN: canal de TV fechada

canal de TV fechada STAR+: serviço de streaming



Brasileirão Série A 2023 - Corinthians x Newells

Corinthians

Carlos Miguel; Fagner, Gil (Veríssimo), Murillo e Matheus Bidu; Fausto, Giuliano e Matheus Araújo; Guilherme Biro, Adson e Felipe Augusto.

Newells

Hoyos; Mosquera (Méndez), Velazquez, Ortiz e Martino; Gomez, Sforza e Ferreira; Sordo (Mansilla), Recalde e Aguirre.

Quando será Corinthians x Newells

Hoje, terça, 1º de agosto (01/08), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Corinthians x Newells

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)