Ceará e Fortaleza: decepcionantes

O Fortaleza voltou a perder como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, foi completamente dominado pelo bom time do Bragantino no Castelão e viu o adversário vencer por 3 a 0, com autoridade e muito mérito. Agora o Tricolor soma três derrotas seguidas na competição e estacionou nos 23 pontos.

O time de Vojvoda foi mal coletivamente e individualmente. Não conseguiu controlar as ações no meio-campo em momento algum, e o treinador não foi capaz de corrigir a rota. Durante todo o encontro o Bragantino teve mais jogadores no setor e tocou a bola com tranquilidade e exatidão. Assim, a equipe paulista construiu o dobro de tentativas ofensivas e finalizou cinco vezes mais.

Muitos erros de passe e algumas chances perdidas no primeiro tempo - especialmente com Galhardo e Marinho - também colaboraram para mais um insucesso do Fortaleza jogando em casa - o segundo consecutivo no Brasileirão. Na terça-feira o desafio é ainda mais difícil, contra o Libertad, no Paraguai, pela Sul-Americana.

Já na sexta-feira, outro resultado decepcionante para o futebol cearense. O Ceará apenas empatou (1 a 1) diante do Ituano, também no Castelão, e largou dois pontos fundamentais pelo caminho na Série B. Até fazer 1 a 0, a equipe até tinha o controle do jogo, mas a partir da vantagem recuou demais e o segundo tempo foi todo da equipe do interior de São Paulo. Quando o empate chegou, já era muito merecido.

Mais uma vez foi incompreensível a postura tática montada por Guto Ferreira. O técnico parece não compreender que a melhor forma de segurar um resultado positivo é tendo a bola e seguir buscando o segundo gol com posse e protagonismo, ainda mais por jogar em casa. Ao abdicar disso, chamou o adversário e saiu de campo com um empate com gosto de derrota. Agora, depois de 20 jogos realizados, são 29 pontos ganhos e apenas a décima colocação na competição.