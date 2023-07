Botafogo x Coritiba ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Coritiba se enfrentam hoje, domingo, 30 de julho (30/07), pela 17ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Alvinegro lidera com impressionantes 40 pontos, 11 a mais que o segundo colocado Grêmio. Apenas o Tricolor gaúcho pode impedir o título botafoguense no turno, mas contando com uma combinação pouco provável. Flamengo e Palmeiras, ambos com 28 pontos, não podem mais atingir o Glorioso na virada do turno.

Para o jogo contra o Coritiba, o Botafogo terá mudanças. Recuperado de lesão no tímpano, o meia Eduardo reaparece na vaga de Danilo Barbosa. O zagueiro Adryelson, por outro lado, cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. (Com Gazeta Esportiva)

Botafogo x Coritiba ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Botafogo x Coritiba

Botafogo

Lucas Perri; Di Plácido, Philipe Sampaio (Danilo Barbosa), Cuesta, Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares, Victor Sá.

Coritiba

Gabriel Vasconcellos; Natanael, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Andrey, Matheus Bianqui e Bruno Gomes; Robson, Marcelino Moreno e Diogo Oliveira.

Quando será Botafogo x Coritiba

Hoje, domingo, 30 de julho (30/07), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Botafogo x Coritiba

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)