América-MG x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre América-MG e Palmeiras será disputado hoje, 30, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

América-MG e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 30 de julho (30/07), pela 17ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o duelo, Abel terá força quase total — o desfalque fica por conta de Dudu, que não treinou durante toda a semana. O 'Baixola' foca na recuperação plena de suas dores na panturrilha direita para ficar à disposição contra o Atlético-MG, pela Libertadores.

O Alviverde inicia a rodada no G-4 da competição nacional de pontos corridos, com campanha de sete vitórias, sete empates e duas derrotas. O Coelho, por sua vez, figura na zona de rebaixamento: 10 pontos e somente dois triunfos em 15 partidas. (Com Gazeta Esportiva)



América-MG x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - América-MG x Palmeiras

América-MG

Mateus Pasinato; Daniel Borges, Éder, Iago Maidana e Nicolas; Lucas Kal, Juninho, Emmanuel Martinez e Benítez; Pedrinho e Mastriani.

Palmeiras

Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos (Gabriel Menino) e Raphael Veiga; Artur, Jhon Jhon (Breno Lopes) e Rony.

Quando será América-MG x Palmeiras

Hoje, domingo, 30 de julho (30/07), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será América-MG x Palmeiras

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)