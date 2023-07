São Paulo x Bahia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Bahia se enfrentam hoje, domingo, 30 de julho (30/07), pela 17ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 11 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Sexto colocado na tabela, o São Paulo contará com os desfalques de Calleri e Luciano, artilheiros da equipe na temporada. O técnico Dorival Júnior, expulso na rodada anterior, também fica de fora. O time deve ser comandado pelo auxiliar e filho do treinador, Lucas Silvestre.

Já o atacante David fica à disposição novamente após cumprir suspensão. A comissão técnica deve utilizar o que tem de melhor, mas não descarta preservar alguns jogadores por conta do duelo com o San Lorenzo, na quinta-feira, pela Sul-Americana.

Do outro lado, o Bahia quer encerrar o jejum de cinco partidas sem vencer no Brasileirão. O Tricolor de Aço ocupa o 17º lugar do torneio, com 14 pontos, a está pressionado para sair da zona de rebaixamento.

O técnico Renato Paiva segue com as ausências de Biel, Kayky, Danilo Fernandes, David Duarte e Jacaré. O atacante Rafael Ratão, anunciado como novo reforço nesta semana, foi regularizado no BID da CBF e está liberado para estrear. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x Bahia ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - São Paulo x Bahia

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo (Diego Costa) e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Michel Araújo; David e Juan (Pato).

Bahia

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Matheus Bahia; Acevedo, Rezende, Thaciano e Cauly; Ademir (Rafael Ratão) e Everaldo.

Quando será São Paulo x Bahia

Hoje, domingo, 30 de julho (30/07), às 11 horas (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Bahia

Estádio Morumbi, em São Paulo (SP)