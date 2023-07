Internacional x Cuiabá ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Internacional e Cuiabá se enfrentam hoje, sábado, 29 de julho (29/07), pela 17ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o embate em casa, o novo treinador deve manter a base em que utilizou em seu primeiro jogo, quando empatou em 0 a 0 com o Bragantino. A principal mudança deve ficar por conta de Enner Valencia, que pode ser poupado e dar lugar a Pedro Henrique.

Do outro lado, o Cuiabá vive o seu melhor momento no campeonato. Ao contrário do Colorado, a equipe vem de quatro partidas de invencibilidade e conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento. O Dourado está na 12ª posição na tabela, somando 22 pontos. (Com Gazeta Esportiva)

Internacional x Cuiabá ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Internacional x Cuiabá

Internacional

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny e Aránguiz; De Pena, Alan Patrick e Wanderson; Pedro Henrique.

Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Pablo Ceppelini; Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson.

Quando será Internacional x Cuiabá

Hoje, sábado, 29 de julho (29/07), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Internacional x Cuiabá

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)