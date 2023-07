Fluminense x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Santos se enfrentam hoje, sábado, 29 de julho (29/07), pela 17ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A grande dúvida do técnico Paulo Turra para este duelo é João Paulo, que se recupera de uma inflamação no quadril. O goleiro viajou com a delegação para o Rio de Janeiro, mas não tem presença confirmada no embate.

Por outro lado, o atacante Julio Furch é novidade. O argentino está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e viajou com o grupo.

Do outro lado, o Fluminense vive um momento de instabilidade. Nos últimos cinco jogos, são duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Na última rodada a equipe perdeu para o Coritiba, fora de casa. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Fluminense x Santos

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima, Arias e Ganso; Keno e Cano.

Santos

Vladimir (João Paulo); João Lucas, Messias, Joaquim e Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo.

Quando será Fluminense x Santos

Hoje, sábado, 29 de julho (29/07), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Santos

Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)