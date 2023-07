Athletico-PR x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Athletico-PR e Cruzeiro se enfrentam hoje, sábado, 29 de julho (29/07), pela 17ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Ligga Arena, em Curitiba (PR), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo TNT, no serviço de pay-per-view Rede Furacão e no canal do Youtube CazéTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Furacão chega para o confronto de vitória sobre o Vasco, por 2 a 0, em São Januário. Assim, colou no G4 e figura na quinta colocação, com 26 pontos - dois a menos que o quarto colocado Palmeiras e que o terceiro lugar Flamengo.

Por outro lado, a Raposa foi derrotada pelo Goiás, por 1 a 0, na Arena Independência, na rodada passada. O clube mineiro, dessa forma, aparece na 11ª posição, com 22 unidades conquistadas. (Com Gazeta Esportiva)

Athletico-PR x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

TNT Sports: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Rede Furacão : serviço de pay-per-view



: serviço de pay-per-view Cazé TV: canal do Youtube

Brasileirão Série A 2023 - Athletico-PR x Cruzeiro

Athletico-PR

Bento, Madson (Khellven), Caíque Rocha (Cacá ou Matheus Felipe), Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Hugo Moura (Fernandinho), Erick, Vidal e Vitor Bueno (Bruno Zapelli); Vitor Roque e Canobbio (Cuello).

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado (Lucas Silva) e Mateus Vital; Arthur Gomes, Wesley e Rafael Elias



Quando será Athletico-PR x Cruzeiro

Hoje, sábado, 29 de julho (29/07), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Athletico-PR x Cruzeiro

Ligga Arena, em Curitiba (PR)