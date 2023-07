Palmeiras x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Palmeiras e Flamengo será disputado hoje, 08, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Palmeiras e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 08 de julho (08/07), pela 14ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o jogo, o técnico português Abel Ferreira deve escalar força máxima. Rony e Zé Rafael, que iniciou transição física, são dúvidas para o confronto. Jailson voltou a treinar com o grupo, enquanto Artur retorna à equipe após ser desfalque no Choque-Rei pela Copa do Brasil.

Sampaoli tem alguns desfalques importantes: o atacante Gabigol e o zagueiro Léo Pereira se recuperam de lesões e ficarão no Rio. O mesmo acontecerá com o volante Erick Pulgar, suspenso pelo terceiro amarelo. (Com Gazeta Esportiva)



Palmeiras x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Palmeiras x Flamengo

Palmeiras

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo (Luan) e Piquerez; Richard Ríos (Zé Rafael), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Endrick (Rony).

Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luis; Thiago Maia, Vitor Hugo e Gerson; Arrascaeta; Bruno Henrique (Luiz Araújo) e Pedro.

Quando será Palmeiras x Flamengo

Hoje, sábado, 08 de julho (08/07), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Flamengo

Allianz Parque, em São Paulo (SP)