Vasco x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Vasco e Cruzeiro se enfrentam hoje, sábado, 08 de julho (08/07), pela 14ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para esta partida, o técnico interino William Batista não poderá contar com o lateral esquerdo Lucas Piton, suspenso pelo terceiro amarelo. Em seu lugar, a tendência é que Léo atue improvisado, com Julião correndo por fora. Outra ausência entre os onze iniciais será o meia Jair, que ainda busca a melhor forma após se lesionar e deve ficar como opção no banco de reservas.

As novidades no Vasco ficarão por conta das prováveis estreias do zagueiro Maicon e do atacante Serginho. A presença do defensor formando dupla com Capasso é mais certa. Por outro lado, o atacante, que estava de férias, pode começar no banco.

Décimo segundo colocado no Brasileirão, o Cruzeiro está a apenas três pontos do G6 e quer se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. Suspensos, o zagueiro Lucas Oliveira e o lateral Marlon estão fora da partida. Os prováveis substitutos serão Neris e Kaiki, respectivamente. Já o volante Wallisson e o meia Daniel Jr. seguem fora do time por lesão. (Com Gazeta Esportiva)



Vasco x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Vasco x Cruzeiro

Vasco

Léo Jardim, Puma, Maicon, Capasso e Léo (Julião); Mateus Carvalho, Marlon Gomes e Alex Teixeira; Gabriel Pec, Pedro Raul (Rayan) e Figueiredo (Serginho).

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Kaiki; Matheus Jussa, Filipe Machado e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley e Stênio (Gilberto).

Quando será Vasco x Cruzeiro

Hoje, sábado, 08 de julho (08/07), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Vasco x Cruzeiro

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)