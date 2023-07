Atlético-MG x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Corinthians se enfrentam hoje, sábado, 08 de julho (08/07), pela 14ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida, o Corinthians não deve contar com Renato Augusto (treino total com o grupo), Romero (treino total com o grupo), Chrystian Barletta (treino parcial com o grupo) e Gustavo Mosquito (treino parcial com o grupo).

Para o confronto, o Galo não contará com Felipão e Hulk, advertidos com cartão vermelho no clássico diante do Coelho. Além da dupla, o zagueiro Bruno Fuchs deve seguir como desfalque, enquanto Hyoran trata de uma ruptura de ligamento do tornozelo direito. Saraiva e Paulinho retornam ao time. (Com Gazeta Esportiva)



Atlético-MG x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Atlético-MG x Corinthians

Atlético-MG

Éverson; Mariano, Maurício Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Edenilson e Igor Gomes; Zaracho, Pavón e Paulinho.

Corinthians

Cássio; Fagner, Gil (Bruno Méndez), Murillo e Fábio Santos; Moscardo, Fausto e Ruan Oliveira; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Quando será Atlético-MG x Corinthians

Hoje, sábado, 08 de julho (08/07), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Atlético-MG x Corinthians

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)