Presidente do Fluminense nega conflito de interesse de Diniz na seleção brasileira

Mário Bittencourt rechaça problema pelo fato de treinador conciliar trabalhos no Tricolor das Laranjeiras e na Amarelinha até a metade de 2024

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, realizou um pronunciamento nesta quarta-feira, 5. O mandatário falou sobre o anúncio do técnico Fernando Diniz como interino da seleção brasileira até a chegada de Carlo Ancelotti, do Real Madrid.

Na ocasião, Mário rechaçou um possível conflito de interesse por conta da saída de Diniz durante as próximas Datas Fifa.

"Não vejo isso. Da mesma forma como não vejo quando um preparador físico nosso vai para a Seleção. O Eduardo Barros vai ficar. O Diniz irá assessorar o trabalho quando estiver fora. Confio na ética do nosso técnico", afirmou.

O presidente foi questionado sobre o valor da compensação financeira que o Fluminense vai receber para liberar Diniz para a Seleção.

"O valor eu não falo. Só que é um número referente a multa caso ela saia do clube. É uma compensação alta para o Fluminense", disse.

Por fim, Mário Bittencourt se mostrou tranquilo quanto a chance de Diniz deixar o Fluminense para assumir integralmente o Brasil.

"Não temos preocupação. Esse período será de um ano. Depois disso, deram a opção do Diniz permanecer na comissão técnica", finalizou.