Fernando Diniz comemora oportunidade na seleção: "Um sonho, uma honra e um orgulho"

Comandante ficará no comando do Brasil de forma interina até 2024. Mesmo assim, não deixará de ser treinador do Fluminense

Fernando Diniz já falou como novo treinador da seleção srasileira. Na noite desta terça-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ), o novo comandante interino do Brasil celebrou a oportunidade em poder dirigir à Amarelinha e demonstrou confiança no trabalho a ser realizado junto com a CBF.

"Um sonho para qualquer um, uma honra e um orgulho enorme poder prestar serviço à Seleção Brasileira. De fato, é uma convocação, ainda mais do que jeito que aconteceu. Um trabalho em conjunto da CBF com o próprio Fluminense. Eu tenho plena convicção de que a gente tem tudo para levar isso adiante e fazer com que dê certo", disse à CBF TV.

Segundo informado pelo ge, Diniz assinou contrato válido por um ano com a entidade máxima do futebol nacional. Portanto, comandará o Brasil até junho de 2024, enquanto Carlo Ancelotti não assume de maneira definitiva. Vale lembrar que o vínculo do italiano com o Real Madrid se encerra no dia 30 de junho de 2024.

O técnico brasileiro conciliará as tarefas à frente da seleção com o comando técnico do Fluminense. Ele se apresentará à CBF nas Datas Fifa e retornará ao Tricolor Carioca para dar continuidade às atividades do clube.

Diniz terá bastante trabalho com a Amarelinha já em 2023. Ainda neste ano, o Brasil realizará seis jogos das Eliminatórias, contra Bolívia - o primeiro deles, marcado para o dia 7 de setembro -, Peru, Venezuela, Uruguai, Colômbia e Argentina.

Além disso, em março de 2024, a Seleção terá dois amistosos: um contra a Espanha, em Madri, e outro que ainda não foi confirmado. Já em junho, ocorre mais uma Data Fifa, entre os dias 3 e 11, e logo depois a Copa América, que começa no dia 20 e será disputada nos EUA.