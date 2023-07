Flamengo x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam hoje, quarta, 05 de junho (05/07), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo, no canal de TV a cabo Sportv, no serviço de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



No Fla, Jorge Sampaoli, conhecido por não repetir escalações, deve levar a campo uma equipe semelhante a que venceu o Aucas-EQU na semana passada pela Libertadores. O treinador argentino tem três possíveis desfalques, o zagueiro Léo Pereira e os atacantes Gabigol e Matheus França, todos por questões físicas.

Do lado do Furacão, o noticiário relativo ao mercado tem sido o mais agitado nos últimos dias. O clube selou a venda do meia-atacante Terans para o Pachuca-MEX e o jogador está fora do duelo desta quarta. Outro negócio importante fechado foi a venda de Vitor Roque ao Barcelona, da Espanha. O jogador, entretanto só se apresentará ao novo clube em 2024.

Já o zagueiro Pedro Henrique revelou que tem propostas e deve deixar o clube em breve. Ele, entretanto, pretende disputar os dois confrontos diante do Flamengo. O segundo jogo das quartas de final será na quarta-feira, 12 de julho, na Arena da Baixada. (Com Gazeta Esportiva)

Flamengo x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : canal de TV aberta

: canal de TV aberta Sportv : canal de TV a cabo



: canal de TV a cabo Premiere : serviço de pay-per-view

: serviço de pay-per-view Prime Video: Serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Flamengo x Athletico-PR

Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luis e Filipe Luis; Erick Pulgar, Thiago Maia, Everton Ribeiro (Gerson) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

Athletico-PR

Bento, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Zé Ivaldo; Khellven, Erick, Fernandinho e Christian; Vitor Bueno, Vitor Roque e Canobbio.

Quando será Flamengo x Athletico-PR

Hoje, quarta, 05 de junho (05/07), às 21h30min

Onde será Flamengo x Athletico-PR

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)