São Paulo x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo da Copa do Brasil 2023 entre São Paulo e Palmeiras será disputado hoje, 05, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

São Paulo e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta, 05 de junho (05/07), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 19h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para a partida desta quarta-feira, o técnico Dorival Júnior não deve contar com Jonathan Calleri. O atacante foi desfalque na última partida, contra o Fluminense, para tratar de dores nas costas. Nos treinamentos desta semana, o argentino não foi a campo.

Dessa forma, o substituto deve ser o jovem Juan, que começou como titular no último jogo do Brasileirão. Além da ausência de Calleri, o São Paulo conta com uma lista longa de desfalques.

Para o Choque-Rei, Abel Ferreira tem dúvidas para montar o onze titular. Rony sentiu o tornozelo no jogo contra o Athletico-PR e sequer apareceu no gramado da Academia de Futebol nos treinos anteriores ao embate.

O português também terá que pensar em um substituto para Artur, que não pode jogar na competição nacional de mata-mata por já ter atuado pelo RB Bragantino. Bruno Tabata ou Luis Guilherme devem pintar na vaga deixada pelo camisa 14. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: Serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - São Paulo x Palmeiras

São Paulo

Rafael; Rafinha, Robert Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor (Rodriguinho) e Alisson (Wellington Rato); Luciano e Juan (Marcos Paulo).

Palmeiras

Weverton; Mayke, Luan (Murilo), Gustavo Gómez e Piquerez; Gabriel Menino, Richard Ríos (Naves) e Raphael Veiga; Luis Guilherme (Bruno Tabata), Dudu e Rony (Endrick).

Quando será São Paulo x Palmeiras

Hoje, quarta, 05 de junho (05/07), às 19h30min

Onde será São Paulo x Palmeiras

Morumbi, em São Paulo (SP)