América-MG x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

América-MG e Corinthians se enfrentam hoje, quarta, 05 de junho (05/07), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo, no canal de TV a cabo Sportv, no serviço de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O América-MG vem de um empate em 2 a 2 com o Atlético-MG na última rodada do Brasileirão. O Coelho saiu perdendo por 2 a 0, mas buscou a igualdade no Mineirão e chegou aos nove pontos no torneio. Durante a Copa do Brasil, os comandados de Vagner Mancini passaram por Tocantinópolis, Santa Cruz, Nova Iguaçu e Internacional.

O Corinthians vive momento conturbado, potencializado pela derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Timão não consegue embalar com o técnico Vanderlei Luxemburgo, que começa a ser alvo de críticas por parte da Fiel Torcida.

Na Copa do Brasil, a campanha do Corinthians vem sendo marcada pela superação. O Timão passou pelo Remo na terceira fase e do Atlético-MG nas oitavas de final. Em ambos os confrontos, a equipe perdeu a ida por 2 a 0, mas igualou o resultado em Itaquera e levou a melhor nas penalidades máximas. (Com Gazeta Esportiva)

América-MG x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Copa do Brasil 2023 - América-MG x Corinthians

América-MG

Matheus Pasinato; Danilo Avelar, Iago Maidana, Eder e Marcinho; Emmanuel Martínez, Lucas Kal, Breno e Felipe Azevedo; Aloísio e Juninho.

Corinthians

Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Gil, Murillo, Matheus Bidu; Fausto (Moscardo), Maycon e Ruan Oliveira (Renato Augusto); Biro (Adson), Róger Guedes e Yuri Alberto.

Quando será América-MG x Corinthians

Hoje, quarta, 05 de junho (05/07), às 21h30min

Onde será América-MG x Corinthians

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)