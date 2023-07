Brasil x Chile: confira onde assistir e informações do amistoso da Seleção feminina

A grande dúvida fica sobre a titularidade de Marta. Apesar de já ter sido eleita seis vezes a melhor do mundo, a jogadora de 37 anos não está mais no auge de sua forma física e técnica

Neste domingo, a Seleção feminina terá o seu último compromisso antes do início da Copa do Mundo. O embate será contra o Chile, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). O amistoso está marcado para as 10h30min (de Brasília) e terá transmissão da Globo.

A partida servirá de oportunidade para parte das 23 jogadoras justificarem suas convocações para a treinadora Pia Sundhage. A comandante sueca optou por chamar tanto atletas que atuam no futebol brasileiro quanto outras que defendem clubes do exterior.

A grande dúvida fica sobre a titularidade de Marta. Apesar de já ter sido eleita seis vezes a melhor do mundo, a jogadora de 37 anos não está mais no auge de sua forma física e técnica. Contudo, foi lembrada pela técnica por sua liderança e importância para o elenco.

Do outro lado, o amistoso será a primeira vez que o Chile entra em campo depois de não conseguir a classificação para a Copa. A seleção teve a chance de garantir sua vaga em um duelo contra o Haiti, em fevereiro. Porém, as sul-americanas acabaram sendo derrotadas e perderam a chance de disputar o torneio.

O Brasil embarcará rumo à Austrália na segunda-feira, um dia após o jogo. As comandadas de Pia estrearam na competição no dia 24 de julho, em confronto contra o Panamá. A Seleção está no Grupo F, que também conta com França e Jamaica.